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2020-03-09T17:00+0300
https://ria.ru/20200309/1568260030.html
Ферма по разведению улиток начнет изготавливать необычные пельмени
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РИА Новости

Ферма по разведению улиток начнет изготавливать необычные пельмени

08:00 09.03.2020 (обновлено: 17:00 09.03.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовСъедобная крупная улитка
Съедобная крупная улитка
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ферма по разведению виноградных улиток в "ЭкоДеревушке" под Коломной изготавливает пельмени из мяса моллюсков уже больше года. Для того чтобы увеличить производство необычного деликатеса и поставить его на поток, владельцы закупили новое оборудование.

Необычный вид продукции — пельмени из мяса улитки — фермер выпускает чуть больше года. Начинка, отмечу, состоит не из фарша, а из целой улитки. На данный момент на ферму поступает новое специализированное оборудование для увеличения объемов производства продукции, которая будет поступать в продажу в замороженном виде", — приводятся слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина на сайте правительства Московской области.

Первых 300 улиток фермер Сергей Балаев купил в Крыму, но теперь их количество увеличилось настолько, что он измеряет моллюсков по весу. Благодаря новому оборудованию в будущем он планирует производить около 60 тонн улиток, что в десять раз больше, чем в этом году.
По словам Балаева, он содержит улиток в обычных вольерах из сеток. В корм идут листья, личинки, трава, овощи и злаки.
Помимо изготовления необычных пельменей, моллюсков продают оптом и в розницу не только любителям деликатесов, но и рестораторам, а также просто желающим разводить улиток.
"Подмосковная улитка стоит 500 рублей за килограмм, в три раза дешевле импортных. В килограмме примерно 40-70 моллюсков, в зависимости от размера. В ресторане порядка 10-12 улиток обойдется в тысячу рублей", — отметил Разин.
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