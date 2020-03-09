Ферма по разведению улиток начнет изготавливать необычные пельмени

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ферма по разведению виноградных улиток в "ЭкоДеревушке" под Коломной изготавливает пельмени из мяса моллюсков уже больше года. Для того чтобы увеличить производство необычного деликатеса и поставить его на поток, владельцы закупили новое оборудование.

Необычный вид продукции — пельмени из мяса улитки — фермер выпускает чуть больше года. Начинка, отмечу, состоит не из фарша, а из целой улитки. На данный момент на ферму поступает новое специализированное оборудование для увеличения объемов производства продукции, которая будет поступать в продажу в замороженном виде", — приводятся слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина на сайте правительства Московской области.

Первых 300 улиток фермер Сергей Балаев купил в Крыму, но теперь их количество увеличилось настолько, что он измеряет моллюсков по весу. Благодаря новому оборудованию в будущем он планирует производить около 60 тонн улиток, что в десять раз больше, чем в этом году.

По словам Балаева, он содержит улиток в обычных вольерах из сеток. В корм идут листья, личинки, трава, овощи и злаки.

Помимо изготовления необычных пельменей, моллюсков продают оптом и в розницу не только любителям деликатесов, но и рестораторам, а также просто желающим разводить улиток.