Выяснилось, как туристы готовятся к поездке на поезде

Железнодорожные путешествия нравятся более половине опрошенных (66,3 процента), и большинство (63 процента) любят, когда близкие и друзья провожают их в путь на вокзале.

К сборам у туристов два полярных отношения: 51 процент готовится к путешествию заранее, а остальные — пакуют чемоданы прямо в день отъезда.

На вокзал 59,6 процента опрошенных приезжают "за час и более". Остальные же не торопятся и часто прибывают прямо к отправлению поезда. А вот еду в дорогу на железнодорожных станциях покупает всего 32,5 процента респондентов. 67,5 процента — признаются, что ни за что не возьмут продукты или готовое питание из привокзальных магазинов и кафе.