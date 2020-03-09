Выяснилось, как туристы готовятся к поездке на поезде

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они готовятся к поездке на поезде, сообщает OneTwoTrip.
Опрос проходил в социальных сетях, в нем приняли участие 2 296 человек.
Железнодорожные путешествия нравятся более половине опрошенных (66,3 процента), и большинство (63 процента) любят, когда близкие и друзья провожают их в путь на вокзале.
К сборам у туристов два полярных отношения: 51 процент готовится к путешествию заранее, а остальные — пакуют чемоданы прямо в день отъезда.
На вокзал 59,6 процента опрошенных приезжают "за час и более". Остальные же не торопятся и часто прибывают прямо к отправлению поезда. А вот еду в дорогу на железнодорожных станциях покупает всего 32,5 процента респондентов. 67,5 процента — признаются, что ни за что не возьмут продукты или готовое питание из привокзальных магазинов и кафе.
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