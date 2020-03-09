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Туризм
2020-03-09T17:13+0300
https://ria.ru/20200309/1568248754.html
Выяснилось, как туристы готовятся к поездке на поезде
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РИА Новости

Выяснилось, как туристы готовятся к поездке на поезде

17:13 09.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд "Таврия", проследовавший по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
Пассажиры на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд Таврия, проследовавший по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они готовятся к поездке на поезде, сообщает OneTwoTrip.
Опрос проходил в социальных сетях, в нем приняли участие 2 296 человек.
Железнодорожные путешествия нравятся более половине опрошенных (66,3 процента), и большинство (63 процента) любят, когда близкие и друзья провожают их в путь на вокзале.
К сборам у туристов два полярных отношения: 51 процент готовится к путешествию заранее, а остальные — пакуют чемоданы прямо в день отъезда.
На вокзал 59,6 процента опрошенных приезжают "за час и более". Остальные же не торопятся и часто прибывают прямо к отправлению поезда. А вот еду в дорогу на железнодорожных станциях покупает всего 32,5 процента респондентов. 67,5 процента — признаются, что ни за что не возьмут продукты или готовое питание из привокзальных магазинов и кафе.
Транссиб. Поезд оправляется - книжное путешествие по России
25 января, 08:46Дневник читателя
"Транссиб. Поезд оправляется" – книжное путешествие по РоссииАвторы культовой "Истории старой квартиры" Александра Литвина и Аня Десницкая написали–нарисовали книгу "Транссиб. Поезд отправляется" вместе с жителями городов и поселков, где останавливается поезд "Москва–Владивосток". Получился портрет России из окна поезда и не только.
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