Россияне рассказали, кого хотят видеть за штурвалом самолета

На вопрос "Важно ли вам, чтобы пилот был мужчиной?" 19 процентов респондентов ответили утвердительно и только два процента — предпочли бы видеть в кресле летчика-женщину.

Но 79 процентов опрошенных проголосовали за профессионализм. "Я летал с пилотом-женщиной, второй пилот, кстати, тоже женщина была. Никакой разницы не почувствовал, — заметил один из комментаторов. — Так что, неважно кто, главное компетенции, здравый смысл и безопасность".