Россияне рассказали, кого хотят видеть за штурвалом самолета

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Примерно каждый пятый пассажир хочет, чтобы самолетом управлял мужчина, но для большинства туристов пол пилота значения не имеет, сообщает Aviasales.
Туристический поисковик провел в социальных сетях опрос, в котором приняли участие 2500 человек.
На вопрос "Важно ли вам, чтобы пилот был мужчиной?" 19 процентов респондентов ответили утвердительно и только два процента — предпочли бы видеть в кресле летчика-женщину.
Но 79 процентов опрошенных проголосовали за профессионализм. "Я летал с пилотом-женщиной, второй пилот, кстати, тоже женщина была. Никакой разницы не почувствовал, — заметил один из комментаторов. — Так что, неважно кто, главное компетенции, здравый смысл и безопасность".