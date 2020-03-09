Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Многие автовладельцы жалуются, что платные парковки в городе забиты машинами каршеринга, а им негде парковать личные автомобили даже за деньги. Проблемой уже озаботились депутаты Госдумы, которые попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отменить парковочные льготы для арендных автомобилей. Но московские власти предупреждают: эта инициатива может парализовать дорожное движение в центре столицы.

Беспрецедентные льготы

"В районных группах в соцсетях москвичи, не стесняясь крепких выражений, расписывают, что происходит у них во дворах и вокруг домов. Там, где сделали платные парковки якобы для местных жителей, все получилось ровно наоборот: им просто негде ставить машины, потому что более 80 процентов мест заняты каршеринговыми автомобилями", — уверяет координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов.

Один из главных факторов, способствовавших быстрому развитию каршеринга в столице, — специальная льгота на парковку. "Льготные парковочные разрешения предоставляются операторам, соблюдающим следующие требования: длина автомобиля — не более 470 см, ширина — не более 185 см, экокласс — не ниже "Евро-4", автомобиль должен быть не старше одного года и оборудован системой ГЛОНАСС/GPS", — проинформировали РИА Новости в столичном дептрансе.

Компании платят 27,6 тысячи рублей в год за один автомобиль и могут держать его на платных стоянках сколько угодно. Нельзя парковаться только на местах для инвалидов, территориях с ограниченным доступом, там, где стоянка ограничена временем (определенными часами или днями), а также на закрытых и частных парковках.

По мнению Петра Шкуматова, действующие тарифы для операторов каршеринга не стимулируют перемещать машины, чтобы они постоянно находились в движении. Так что арендный автомобиль может простоять на парковке несколько суток.

"Оператора каршеринга это не волнует: он уже заплатил — и пусть машина стоит. Я еду по центру города и вижу, что весь платный паркинг забит каршерингом", — говорит координатор движения "Общество синих ведерок".

На проблему уже обратили внимание парламентарии. В конце прошлого года депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отменить парковочные льготы для каршеринга.

Будет хуже

"Просим выразить позицию ФАС России относительно возможного перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок, уравняв их в правах и обязанностях с обычными, лишенными каких бы то ни было привилегий автовладельцами", — говорилось в письме депутатов на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева.

В беседе с РИА Новости Ярослав Нилов сообщил, что антимонопольщики не поддержали эту инициативу.

"В ФАС считают, что это преференции московских властей, которые вправе устанавливать льготы для каршеринговых автомобилей. Хотя проблема очевидна: в Москве все больше платного парковочного пространства и параллельно растет число арендных автомобилей. А тем, кто пользуется личным транспортом, из-за этого просто негде парковаться", — говорит Нилов.

Депутат пообещал, что продолжит заниматься этой проблемой. "Мы получили ответ от Федеральной антимонопольной службы, теперь ждем, что скажут городские власти", — отмечает он.

Но правительство Москвы тоже не в восторге от предложения депутатов. В столичном департаменте транспорта считают, что каршеринг помогает экономить парковочные места в городе, поскольку за день один автомобиль арендуют семь-восемь человек.

"При пересчете на весь автопарк каршеринг высвобождает пространство, сопоставимое с площадью Парка Горького", — разъяснили в дептрансе корреспонденту РИА Новости.

Поэтому власти намерены и впредь поддерживать столичный каршеринг, который, кстати, уже вышел на первое место в мире по размеру автопарка.

"Курс на снижение загруженности центра — все еще один из главных KPI дептранса, он никуда не денется в обозримом будущем. Каршеринг эффективно решает эту проблему. Если пофантазировать, отмена льгот кратно увеличит затраты сервисов, большая часть этой нагрузки ляжет на пользователей", — уверена сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

Она считает, что проблема захвата каршеринговыми автомобилями парковочных мест сильно преувеличена, ведь оборачиваемость каршеринга — до семи поездок в день. У личных транспортных средств этот показатель ниже единицы. Однако с такой математикой соглашаются далеко не все.

Петр Шкуматов отмечает, что сегодня часто каршеринг превращается в машину, арендованную на целый день. "С утра люди едут в центр на работу, вечером — обратно. Припарковавшись утром на платном месте, ты практически можешь быть уверен, что к вечеру машина будет ждать тебя там же", — замечает автоэксперт.