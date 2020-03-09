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https://ria.ru/20200309/1568198259.html
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
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РИА Новости

Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки

08:00 09.03.2020 (обновлено: 08:08 09.03.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль сервиса московского каршеринга
Автомобиль сервиса московского каршеринга
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Многие автовладельцы жалуются, что платные парковки в городе забиты машинами каршеринга, а им негде парковать личные автомобили даже за деньги. Проблемой уже озаботились депутаты Госдумы, которые попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отменить парковочные льготы для арендных автомобилей. Но московские власти предупреждают: эта инициатива может парализовать дорожное движение в центре столицы.

Беспрецедентные льготы

"В районных группах в соцсетях москвичи, не стесняясь крепких выражений, расписывают, что происходит у них во дворах и вокруг домов. Там, где сделали платные парковки якобы для местных жителей, все получилось ровно наоборот: им просто негде ставить машины, потому что более 80 процентов мест заняты каршеринговыми автомобилями", — уверяет координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов.
Один из главных факторов, способствовавших быстрому развитию каршеринга в столице, — специальная льгота на парковку. "Льготные парковочные разрешения предоставляются операторам, соблюдающим следующие требования: длина автомобиля — не более 470 см, ширина — не более 185 см, экокласс — не ниже "Евро-4", автомобиль должен быть не старше одного года и оборудован системой ГЛОНАСС/GPS", — проинформировали РИА Новости в столичном дептрансе.
Компании платят 27,6 тысячи рублей в год за один автомобиль и могут держать его на платных стоянках сколько угодно. Нельзя парковаться только на местах для инвалидов, территориях с ограниченным доступом, там, где стоянка ограничена временем (определенными часами или днями), а также на закрытых и частных парковках.
По мнению Петра Шкуматова, действующие тарифы для операторов каршеринга не стимулируют перемещать машины, чтобы они постоянно находились в движении. Так что арендный автомобиль может простоять на парковке несколько суток.
"Оператора каршеринга это не волнует: он уже заплатил — и пусть машина стоит. Я еду по центру города и вижу, что весь платный паркинг забит каршерингом", — говорит координатор движения "Общество синих ведерок".
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На проблему уже обратили внимание парламентарии. В конце прошлого года депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отменить парковочные льготы для каршеринга.

Будет хуже

"Просим выразить позицию ФАС России относительно возможного перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок, уравняв их в правах и обязанностях с обычными, лишенными каких бы то ни было привилегий автовладельцами", — говорилось в письме депутатов на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева.
В беседе с РИА Новости Ярослав Нилов сообщил, что антимонопольщики не поддержали эту инициативу.
"В ФАС считают, что это преференции московских властей, которые вправе устанавливать льготы для каршеринговых автомобилей. Хотя проблема очевидна: в Москве все больше платного парковочного пространства и параллельно растет число арендных автомобилей. А тем, кто пользуется личным транспортом, из-за этого просто негде парковаться", — говорит Нилов.
Депутат пообещал, что продолжит заниматься этой проблемой. "Мы получили ответ от Федеральной антимонопольной службы, теперь ждем, что скажут городские власти", — отмечает он.
Но правительство Москвы тоже не в восторге от предложения депутатов. В столичном департаменте транспорта считают, что каршеринг помогает экономить парковочные места в городе, поскольку за день один автомобиль арендуют семь-восемь человек.
"При пересчете на весь автопарк каршеринг высвобождает пространство, сопоставимое с площадью Парка Горького", — разъяснили в дептрансе корреспонденту РИА Новости.
Поэтому власти намерены и впредь поддерживать столичный каршеринг, который, кстати, уже вышел на первое место в мире по размеру автопарка.

"Курс на снижение загруженности центра — все еще один из главных KPI дептранса, он никуда не денется в обозримом будущем. Каршеринг эффективно решает эту проблему. Если пофантазировать, отмена льгот кратно увеличит затраты сервисов, большая часть этой нагрузки ляжет на пользователей", — уверена сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

Она считает, что проблема захвата каршеринговыми автомобилями парковочных мест сильно преувеличена, ведь оборачиваемость каршеринга — до семи поездок в день. У личных транспортных средств этот показатель ниже единицы. Однако с такой математикой соглашаются далеко не все.
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Петр Шкуматов отмечает, что сегодня часто каршеринг превращается в машину, арендованную на целый день. "С утра люди едут в центр на работу, вечером — обратно. Припарковавшись утром на платном месте, ты практически можешь быть уверен, что к вечеру машина будет ждать тебя там же", — замечает автоэксперт.
Поэтому многие специалисты полагают, что отмена парковочных льгот для каршеринговых машин — лишь вопрос времени. Но как это отразится на транспортной ситуации, сказать пока трудно.
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Игорь ЛебедевРасширение зоны платной парковки в МосквеЯрослав НиловПетр ШкуматовГосдума РФДепартамент транспорта г. МосквыМоскваЭкономика
Популярные комментарии
А чем человек на арендованном авто хуже собственника? Типа, приехал на работу на своей - хорошо, а на арендованной плохо?
9 марта, 11:09
YSYuri SPb
26100012
Ну каршеринг на редкость удобной вещью оказалась. Если так пойдёт дальше то сильно потеснит и частные авто и такси.
9 марта, 10:12
Семён Мосин
2710009
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