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Сербские полицейские 8 марта дарили женщинам-водителям розы
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РИА Новости

Сербские полицейские 8 марта дарили женщинам-водителям розы

23:40 08.03.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРозы
Розы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Дорожная полиция Сербии на 8 марта дарила женщинам за рулём розы, сообщило МВД.
Акция сербских полицейских на дорогах в Международный женский день стала ежегодной. Розы дорожная полиция Сербии вручала женщинам-водителям в ходе обычного контроля движения.
"Вручая им цветы как небольшой знак внимания, полицейские таким образом хотели украсить дамам день и показать, как заботой и взаимным уважением можно добиться большей безопасности дорожного движения", - сообщило ведомство и разместило фотографии акции.
Улыбаясь и даря цветы, сотрудники полиции напоминали женщинам за рулём "чтобы те были ответственными участниками дорожного движения", добавляет в сообщении.
Цветы на Рижском рынке в Москве
Вчера, 03:31
Международный женский день
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Празднование 8 мартаСербия8 мартаВ мире
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