Сербские полицейские 8 марта дарили женщинам-водителям розы

БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Дорожная полиция Сербии на 8 марта дарила женщинам за рулём розы, сообщило МВД.
Акция сербских полицейских на дорогах в Международный женский день стала ежегодной. Розы дорожная полиция Сербии вручала женщинам-водителям в ходе обычного контроля движения.
"Вручая им цветы как небольшой знак внимания, полицейские таким образом хотели украсить дамам день и показать, как заботой и взаимным уважением можно добиться большей безопасности дорожного движения", - сообщило ведомство и разместило фотографии акции.
Улыбаясь и даря цветы, сотрудники полиции напоминали женщинам за рулём "чтобы те были ответственными участниками дорожного движения", добавляет в сообщении.
Вчера, 03:31Международный женский день