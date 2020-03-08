Сербские полицейские 8 марта дарили женщинам-водителям розы

Акция сербских полицейских на дорогах в Международный женский день стала ежегодной. Розы дорожная полиция Сербии вручала женщинам-водителям в ходе обычного контроля движения.

Улыбаясь и даря цветы, сотрудники полиции напоминали женщинам за рулём "чтобы те были ответственными участниками дорожного движения", добавляет в сообщении.