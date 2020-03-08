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Число израильтян с коронавирусом достигло 39 человек
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РИА Новости

Число израильтян с коронавирусом достигло 39 человек

23:33 08.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 39, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, среди израильтян с коронавирусом есть как прибывшие из Италии, Испании, Бельгии и Австрии, так и контактировавшие с другими больными, у одного из пациентов источник заражения пока установить не удалось.
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Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома. Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.
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