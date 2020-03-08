Число израильтян с коронавирусом достигло 39 человек

Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.