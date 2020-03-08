Число израильтян с коронавирусом достигло 39 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 39, сообщает министерство здравоохранения страны.
Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома. Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.
Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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