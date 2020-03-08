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Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом
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РИА Новости

Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом

23:30 08.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Италия занимает второе место в мире по доле зараженных, уступая только Южной Корее, следует из статистической сводки по неблагополучным по коронавирусу странам, подготовленной РИА Новости.
В Италии на каждый 1 миллион жителей 121,9 человека с коронавирусом, в Южной Корее 142,1.
На третьем месте Иран (80,9), Китай только на четвертом (58,3).
Неожиданно высоко расположились Швейцария (39,3) и Норвегия (31,5).
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Далее примерно на одном уровне следует большинство европейских стран: Швеция (20,0), Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).
В Японии зараженных только 3,9 на 1 миллион жителей, в США - 1,4.
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