Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Италия занимает второе место в мире по доле зараженных, уступая только Южной Корее, следует из статистической сводки по неблагополучным по коронавирусу странам, подготовленной РИА Новости.
В Италии
на каждый 1 миллион жителей 121,9 человека с коронавирусом, в Южной Корее
142,1.
На третьем месте Иран
(80,9), Китай
только на четвертом (58,3).
Неожиданно высоко расположились Швейцария
(39,3) и Норвегия
(31,5).
Далее примерно на одном уровне следует большинство европейских стран: Швеция
(20,0), Бельгия
(17,5), Нидерланды
(15,4), Франция
(14,3), Испания
(13,1), Германия
(12,3), Австрия
(11,8), Британия (4,1).
В Японии
зараженных только 3,9 на 1 миллион жителей, в США
- 1,4.