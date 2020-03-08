Число случаев коронавируса в Пакистане возросло до семи

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в Пакистане возросло до семи, сообщил помощник премьера Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.
"Анализы на Covid-19 пациента из Карачи сегодня дали положительный результат. Все, с кем он контактировал, помещены на карантин. Это седьмой случай в Пакистане", - написал Мирза в своем Twitter, добавив, что один пациент уже выздоровел и выписан, еще один человек готов к выписке.
Помощник премьера добавил, что при правильных действиях можно предотвратить стремительное распространение вируса в Пакистане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса