Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Три новых пациента с Три новых пациента с коронавирусом выявлены в Польше , общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

"У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными результатами лабораторных анализов", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, новые пациенты – это женщина из Силезского воеводства и мужчины из Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств, которые находятся в госпиталях Ратиборе, Вроцлаве и Варшаве.

По данным медиков, все пациенты "чувствуют себя хорошо".

Пациентка, которая госпитализирована в Варшаве, иностранка. Она недавно вернулась из Италии самолетом. Санитарные службы выявляют пассажиров самолета, которым она прибыла в Польшу, и помещают на карантин.

Пациенты, госпитализированные в Ратиборе, также недавно вернулись из Италии.