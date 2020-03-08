Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Три новых пациента с коронавирусом выявлены в Польше, общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.
"У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными результатами лабораторных анализов", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, новые пациенты – это женщина из Силезского воеводства и мужчины из Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств, которые находятся в госпиталях Ратиборе, Вроцлаве и Варшаве.
По данным медиков, все пациенты "чувствуют себя хорошо".
Пациентка, которая госпитализирована в Варшаве, иностранка. Она недавно вернулась из Италии самолетом. Санитарные службы выявляют пассажиров самолета, которым она прибыла в Польшу, и помещают на карантин.
Пациенты, госпитализированные в Ратиборе, также недавно вернулись из Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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