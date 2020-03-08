В США в результате перестрелки байкеров погиб человек, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Один человек погиб, 17 ранены в массовой перестрелке байкеров в американском городе Один человек погиб, 17 ранены в массовой перестрелке байкеров в американском городе Кливленд , штат Огайо, сообщает интернет-ресурс cleveland.com

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких клубов байкеров.

Часть участников ссоры выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу. Находившиеся в клубе ответили им тем же.