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В США в результате перестрелки байкеров погиб человек, сообщили СМИ
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РИА Новости

В США в результате перестрелки байкеров погиб человек, сообщили СМИ

23:12 08.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуль мотоцикла
Руль мотоцикла
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Один человек погиб, 17 ранены в массовой перестрелке байкеров в американском городе Кливленд, штат Огайо, сообщает интернет-ресурс cleveland.com.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу. По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких клубов байкеров.
Часть участников ссоры выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу. Находившиеся в клубе ответили им тем же.
Мужчина 48 лет скончался на месте от множественных ранений, еще 17 человек поступили в больницы. Полиция устанавливает, сколько людей участвовали в перестрелке, о задержаниях пока официально не объявлялось.
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ОгайоКливлендСШАВ мире
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