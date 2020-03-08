Саудовские учебные заведения перешли на дистанционное обучение

КАИР, 8 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия с понедельника закрывает школы и вузы из-за распространения коронавируса, сообщило госагентство SPA.
"Министерство образования Саудовской Аравии решило временно приостановить образовательный процесс во всех провинциях страны с понедельника до последующего извещения. Решение затрагивает школы, университеты, технические образовательные заведения", - говорится в сообщении агентства.
На время приостановки работы учебных заведений занятия будут проводиться в дистанционном режиме с использованием сайта и приложений для смартфонов, сообщает агентство.
Данная мера принята из предосторожности, отметило ведомство, а решение о возобновлении занятий в обычном режиме примет специализированный комитет.
Ранее в воскресенье минздрав королевства объявил об 11 случаях коронавируса в стране, агентство SPA сообщило об 11 случаях заражения в провинции Эль-Катиф со ссылкой на источник в МВД.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса