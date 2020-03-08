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Саудовские учебные заведения перешли на дистанционное обучение
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РИА Новости

Саудовские учебные заведения перешли на дистанционное обучение

23:05 08.03.2020 (обновлено: 23:06 08.03.2020)
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
КАИР, 8 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия с понедельника закрывает школы и вузы из-за распространения коронавируса, сообщило госагентство SPA.
"Министерство образования Саудовской Аравии решило временно приостановить образовательный процесс во всех провинциях страны с понедельника до последующего извещения. Решение затрагивает школы, университеты, технические образовательные заведения", - говорится в сообщении агентства.
На время приостановки работы учебных заведений занятия будут проводиться в дистанционном режиме с использованием сайта и приложений для смартфонов, сообщает агентство.
Данная мера принята из предосторожности, отметило ведомство, а решение о возобновлении занятий в обычном режиме примет специализированный комитет.
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