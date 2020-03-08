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На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации
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РИА Новости

На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации

22:51 08.03.2020 (обновлено: 04:50 09.03.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesСитуация в США
Ситуация в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье на такой шаг пошли власти штата Орегон.
Как сообщает телеканал 12abc, губернатор штата Кейт Браун объявила об этом на пресс-конференции, добавив, что режим объявлен на 60 дней. На тот момент в Орегоне было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, половина из которых - предположительные.
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Ранее на аналогичные меры пошли власти штатов Вашингтон и Калифорния, таким образом, во всех трех штатах на западном побережье теперь действует режим ЧС. В первом из них наибольшее число смертельных случаев - 16 из 19. Еще два человека скончались во Флориде, один - в Калифорнии. Всего в США зарегистрировано более 400 случаев заражения COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗУханьСШАВ мире
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