Во Франции запретили массовые мероприятия

"На национальном уровне все мероприятия со скоплением народа более тысячи человек запрещены", - сказал министр после совещания при президенте. Трансляция велась в социальных сетях Елисейского дворца.

Ранее власти Франции запретили проведение мероприятий на закрытых площадках с числом участников более 5 тысяч. Из-за распространения заболевания был перенесён Парижский марафон и отменены или перенесены международные выставки и салоны. В то же время в воскресенье в разных городах страны прошли масштабные манифестации за права женщин, общее число вышедших на эти акции - около 150 тысяч человек.