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Во Франции запретили массовые мероприятия
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РИА Новости

Во Франции запретили массовые мероприятия

22:49 08.03.2020 (обновлено: 23:28 08.03.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
"На национальном уровне все мероприятия со скоплением народа более тысячи человек запрещены", - сказал министр после совещания при президенте. Трансляция велась в социальных сетях Елисейского дворца.
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Ранее власти Франции запретили проведение мероприятий на закрытых площадках с числом участников более 5 тысяч. Из-за распространения заболевания был перенесён Парижский марафон и отменены или перенесены международные выставки и салоны. В то же время в воскресенье в разных городах страны прошли масштабные манифестации за права женщин, общее число вышедших на эти акции - около 150 тысяч человек.
По последним данным, во Франции коронавирусом заразились 1126 человек. Жертвами заболевания стали 19 человек.
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