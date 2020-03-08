Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 16

БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Словении возросло до 16, сообщило в воскресенье правительство страны.

"К настоящему моменту у нас 16 заболевших коронавирусом, последние пациенты прибыли из-за границы", - сообщил кабмин в Twitter.

Отмечается, что для провозглашения эпидемии число зараженных должно быть 10 человек на тысячу. В настоящее время население Словении составляет около 2 миллионов человек. При это власти страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях.

Штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии накануне подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.

Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в субботу три случая заболевания в стране. Два новых пациента ранее приехали из Италии.

О первом зараженном в пятницу сообщил минздрав Сербии. Власти запустили специальный сайт для профилактики и информирования. Два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - проходят лечение в Японии.

В четверг минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о первых двух зараженных - взрослом и его ребенке.