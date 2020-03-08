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Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 16
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Словении достигло 16

22:45 08.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Словении возросло до 16, сообщило в воскресенье правительство страны.
"К настоящему моменту у нас 16 заболевших коронавирусом, последние пациенты прибыли из-за границы", - сообщил кабмин в Twitter.
Отмечается, что для провозглашения эпидемии число зараженных должно быть 10 человек на тысячу. В настоящее время население Словении составляет около 2 миллионов человек. При это власти страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях.
Штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии накануне подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.
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О первом зараженном в пятницу сообщил минздрав Сербии. Власти запустили специальный сайт для профилактики и информирования. Два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - проходят лечение в Японии.
В четверг минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о первых двух зараженных - взрослом и его ребенке.
Премьер Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса - по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАндрей ПленковичСловенияВ мире
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