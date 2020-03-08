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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-08T22:24+0300
https://ria.ru/20200308/1568328075.html
Госдеп заявил, что США не блокировали заявление по Идлибу в ООН
https://cdn25.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1036x0_80_0_0_997295ca7873fecd2c22dd48da2f0355.jpg
РИА Новости

Госдеп заявил, что США не блокировали заявление по Идлибу в ООН

22:24 08.03.2020
2018
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США не блокировали принятие общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии в ООН, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"США ценят прошедшие вчера в СБ ООН консультации по Идлибу. Вопреки сообщениям не было вето или блокирования чего бы то ни было", - написала она в Twitter.
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Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что общее заявление не было принято из-за США.
"США продолжать следить за ситуацией с безопасностью на северо-западе Сирии и консультироваться с Турцией по условиям для сохранения режима прекращения огня", - написала Ортагус.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве в минувший четверг. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
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