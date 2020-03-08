Госдеп заявил, что США не блокировали заявление по Идлибу в ООН

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США не блокировали принятие общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии в ООН, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"США ценят прошедшие вчера в СБ ООН консультации по Идлибу. Вопреки сообщениям не было вето или блокирования чего бы то ни было", - написала она в Twitter.
Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что общее заявление не было принято из-за США.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве в минувший четверг. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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