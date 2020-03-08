Число подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии достигло шести

Шестой случай – один из 69 эвакуированных на родину индонезийцев, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. По словам Юрианто, состояние обоих мужчин стабильно, они "полностью в сознании", у них нет ни высокой температуры, ни кашля, ни насморка. Оба заразившихся проходят лечения в больницах.