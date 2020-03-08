Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый двадцатый зараженный, следует из статистической сводки, подготовленной РИА Новости.
В воскресенье число погибших в Италии резко выросло — до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).
Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.
По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.
На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке — Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).
В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, а в США — 1,4.
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