Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасеке и Аллепо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам ... в провинции Алеппо ... в провинции Хасеке", - сказал он.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас - Ханик-Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.