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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-08T22:12+0300
https://ria.ru/20200308/1568327771.html
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии

22:12 08.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасеке и Аллепо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам ... в провинции Алеппо ... в провинции Хасеке", - сказал он.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас - Ханик-Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
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