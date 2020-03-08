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https://ria.ru/20200308/1568327699.html
ВС Афганистана начнут наступление, если "Талибан" не прекратит атаки
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РИА Новости

ВС Афганистана начнут наступление, если "Талибан" не прекратит атаки

22:11 08.03.2020
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные на месте атаки в Кабуле
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана перейдут в наступление, если радикальное движение "Талибан" не прекратит атаки в ближайшие дни, заявил министр обороны Афганистана Асадулла Халид.
"Вооруженные силы Афганистана сейчас на основании указа президента Ашрафа Гани и в соответствии с мирным соглашением до конца текущей недели будут занимать оборонительную позицию. Но если до конца недели "Талибан" не прекратит свои атаки, наши силы атакуют врага в любой точке страны", - говорится в заявлении минобороны в Facebook.
Неделя в Афганистане заканчивается в пятницу.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
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