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Кафе у Медовых водопадов горело в Карачаево-Черкесии
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РИА Новости

Кафе у Медовых водопадов горело в Карачаево-Черкесии

22:00 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 8 мар - РИА Новости. Кафе "Медовые водопады" горело на площади 250 квадратных метров в Карачаево-Черкесии, сообщает ГУМЧС по региону.
"В Малокарачаевском районе ликвидирован пожар в кафе "Медовые водопады". Огнеборцы 14-й пожарно-спасательной части села Учкекен ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров в кафе "Медовые Водопады", - говорится в сообщении. Как отмечается, в поступившем сообщении говорилось о возгорании на втором этаже кафе.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Работа пожарного
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Малокарачаевский районПроисшествия
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