Кафе у Медовых водопадов горело в Карачаево-Черкесии

"В Малокарачаевском районе ликвидирован пожар в кафе "Медовые водопады". Огнеборцы 14-й пожарно-спасательной части села Учкекен ликвидировали возгорание на площади 250 квадратных метров в кафе "Медовые Водопады", - говорится в сообщении. Как отмечается, в поступившем сообщении говорилось о возгорании на втором этаже кафе.