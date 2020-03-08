Число смертей от коронавируса в США выросло до 19, сообщили СМИ

Всего же число заболевших в стране перевалило за 400 человек. Первый случай заражения был отмечен в столице - Вашингтоне. В штате Нью-Йорк накануне власти объявили чрезвычайную ситуацию, пояснив, что это позволит им более оперативно закупать необходимые для профилактики вируса средства, а также нанимать людей для борьбы с распространением COVID-19.