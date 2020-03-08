Число смертей от коронавируса в США выросло до 19, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США возросло до 19, после того как еще два случая были зарегистрированы в штате Вашингтон, сообщает в воскресенье издание Newsweek.
Всего же число заболевших в стране перевалило за 400 человек. Первый случай заражения был отмечен в столице - Вашингтоне. В штате Нью-Йорк накануне власти объявили чрезвычайную ситуацию, пояснив, что это позволит им более оперативно закупать необходимые для профилактики вируса средства, а также нанимать людей для борьбы с распространением COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса