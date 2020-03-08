Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов

"Я решила, что я с большим энтузиазмом поддержу Джо Байдена в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Я верю в него. Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может", - заявила она в видеообращении, размещенном в ее аккаунте в Twitter.