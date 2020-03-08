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2020-03-08T21:38+0300
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Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов
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РИА Новости

Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов

21:38 08.03.2020
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Последний из бывших кандидатов от демократов на выдвижение в президенты Камала Харрис в воскресенье поддержала выдвиженца от партийного истеблишмента Джо Байдена.
"Я решила, что я с большим энтузиазмом поддержу Джо Байдена в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Я верю в него. Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может", - заявила она в видеообращении, размещенном в ее аккаунте в Twitter.
Теперь в гонке остались всего три кандидата: лидеры Джо Байден и Берни Сандерс, а также Тулси Габбард. Последняя имеет минимальную поддержку.
Ранее из гонки вышли сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, миллиардер Майкл Блумберг, бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и ряд других. Все, кроме Уоррен, выразили поддержку Байдену. Она с момента выхода из гонки 5 марта так и не объявила о том, кого планирует поддержать. По сообщениям СМИ, представители Уоррен обсуждают возможность объединения с командой Сандерса.
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