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Италия стала второй страной по числу больных и погибших от Covid-19
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РИА Новости

Италия стала второй страной по числу больных и погибших от Covid-19

21:29 08.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
РИМ, 8 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Италия с учетом последних обнародованных данных по коронавирусу оказалась второй в мире после Китая по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 и числу летальных исходов из-за него.
В воскресенье вечером глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране за сутки увеличилось на 133, до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии, считая летальные исходы и выздоровевших, зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом.
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По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч.
До воскресенья больше всего связанных с коронавирусом случаев заражения и гибели вне Китая было в Южной Корее. Организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК рано утром в воскресенье сообщала, что число зараженных в стране выросло до 7134 человек, всего скончались 50 человек.
Еще одна страна с большим числом зараженных и скончавшихся - Иран. Там, по последним данным властей, скончались 194 человек, всех случаев заражения - 6566. Из них 2134 человека выздоровели.
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