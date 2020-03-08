Италия стала второй страной по числу больных и погибших от Covid-19

В воскресенье вечером глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране за сутки увеличилось на 133, до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии, считая летальные исходы и выздоровевших, зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом.