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Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом
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РИА Новости

Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

21:27 08.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что до того как вышел на одну сцену с президентом США Дональдом Трампом на конференции и пожал ему руку, имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.
Ранее сообщалось о том, что мероприятие Трампа посетил зараженный коронавирусом.
"У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт", - сказал Шлапп в воскресенье в эфире телеканала Fox News.
По его словам, сам тот человек не посещал субботнее мероприятие, когда там выступал Трамп. Ранее союз распространил заявление, в котором говорилось, что заболевший вообще не посещал мероприятия в главном зале.
Сам Трамп после сообщения о присутствии зараженного на митинге заявил, что его ""совершенно не беспокоит" эта ситуация. Он также заверил, что продолжит проводить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании, где собираются тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп
6 марта, 22:39
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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