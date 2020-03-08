Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что до того как вышел на одну сцену с президентом США Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что до того как вышел на одну сцену с президентом США Дональдом Трампом на конференции и пожал ему руку, имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус

Ранее сообщалось о том, что мероприятие Трампа посетил зараженный коронавирусом.

"У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт", - сказал Шлапп в воскресенье в эфире телеканала Fox News

По его словам, сам тот человек не посещал субботнее мероприятие, когда там выступал Трамп. Ранее союз распространил заявление, в котором говорилось, что заболевший вообще не посещал мероприятия в главном зале.