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Религия и мировоззрение
2020-03-08T21:19+0300
https://ria.ru/20200308/1568326497.html
Узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/147618/90/1476189035_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_392f800df5c1e2cfd6bfb46dc8ffe423.jpg
РИА Новости

Узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии из-за коронавируса

21:19 08.03.2020
1968
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в городе Медина
Паломники в городе Медина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса 244 граждан Узбекистана, совершающих паломничество, сообщил в воскресенье представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения страны.
Uzbekistan Airways с 27 февраля приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из-за распространения коронавируса. Авиаперевозчик сообщал, что выполнит несколько чартерных рейсов для граждан Узбекистана, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с КНР, а с 1 марта - с Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.
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"Чартерным рейсом в Ташкент из Джидды доставлены 244 гражданина Узбекистана, совершившие умру (малый хадж - ред.). Все пассажиры дважды прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено", - сказал представитель агентства.
Представитель агентства уточнил, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.
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По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, к 8 марта число случаев заражения коронавирусом в королевстве увеличилось до 11 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеВОЗСаудовская АравияМединаУзбекистанВ мире
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