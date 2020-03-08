Минздрав Румынии сообщил о 15 случаях коронавируса в стране

"На сегодня, 8 марта, на территории Румынии зарегистрировано 15 человек, у которых диагностирован COVID-19. Из них 5 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минздрава.

В министерстве уточнили, что 12 877 человек находятся под карантином. Начиная с 8 марта, в стране официально запрещены мероприятия, в которых участвуют более 1000 человек, для остальных мероприятий нужно получать специальное разрешение в местных отделениях общественного здравоохранения. Запрет действует до 31 марта, но может быть продлен. Также запрещено посещение пациентов в больницах, а учебные заведения могут при необходимости отменять занятия.