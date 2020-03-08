Минздрав Румынии сообщил о 15 случаях коронавируса в стране

КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Пятнадцать случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Румынии, в стране запрещают массовые мероприятия, сообщает пресс-служба минздрава страны.
"На сегодня, 8 марта, на территории Румынии зарегистрировано 15 человек, у которых диагностирован COVID-19. Из них 5 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минздрава.
В министерстве уточнили, что 12 877 человек находятся под карантином. Начиная с 8 марта, в стране официально запрещены мероприятия, в которых участвуют более 1000 человек, для остальных мероприятий нужно получать специальное разрешение в местных отделениях общественного здравоохранения. Запрет действует до 31 марта, но может быть продлен. Также запрещено посещение пациентов в больницах, а учебные заведения могут при необходимости отменять занятия.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса