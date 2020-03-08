Более миллиона женщин проехали бесплатно в московском метро 8 марта

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в метро к 18.30 вечера 8 марта, сообщает Московский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.
"К 18:30 в Мосметро прошли бесплатно около 1,05 миллиона женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно", - говорится в сообщении.
Проездной билет не нужен! 😘 pic.twitter.com/XTTzNteAaA— Мосметро (@MoscowMetro) March 8, 2020
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на пригородных электричках 8 марта для всех женщин будет бесплатным. Бесплатной на столичных улицах 8 и 9 марта будет и парковка.