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Более миллиона женщин проехали бесплатно в московском метро 8 марта
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РИА Новости

Более миллиона женщин проехали бесплатно в московском метро 8 марта

20:50 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Некрасовка"
Вход на станцию метро Некрасовка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более миллиона женщин воспользовались бесплатным проездом в метро к 18.30 вечера 8 марта, сообщает Московский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.
"К 18:30 в Мосметро прошли бесплатно около 1,05 миллиона женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также на пригородных электричках 8 марта для всех женщин будет бесплатным. Бесплатной на столичных улицах 8 и 9 марта будет и парковка.
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Празднование 8 мартаСергей СобянинМоскваМосковский метрополитен8 мартаОбщество
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