Россияне, обвиняемые по делу о салютах в Минске, находятся под стражей

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Двое граждан Двое граждан РФ , которым предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах при проведении салюта в Минске летом 2019 года, находятся под стражей, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Ранее СК республики завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному. Россиянам предъявлено обвинение по статье "нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека". Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по статье "нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека". По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.

"Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказал Носкевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

При этом председатель СК отметил, что точка в этом деле пока не поставлена. По словам Носкевича, в отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. "Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее", - заметил он.

Носкевич также выразил уверенность, что в будущем при проведении салютов в Белоруссии безопасность граждан будет обеспечена. Он уточнил, что следователи по результатам расследования дела внесли представление минобороны республики, в котором отражены "причины и условия того трагического случая, внесены конкретные предложения, которые… будут способствовать в дальнейшем безопасному проведению салютов". "Насколько я знаю, уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы", - добавил руководитель ведомства.