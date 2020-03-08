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Россияне, обвиняемые по делу о салютах в Минске, находятся под стражей
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РИА Новости

Россияне, обвиняемые по делу о салютах в Минске, находятся под стражей

20:49 08.03.2020
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Двое граждан РФ, которым предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах при проведении салюта в Минске летом 2019 года, находятся под стражей, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.
Ранее СК республики завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному. Россиянам предъявлено обвинение по статье "нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека". Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по статье "нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека". По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.
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"Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказал Носкевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
При этом председатель СК отметил, что точка в этом деле пока не поставлена. По словам Носкевича, в отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. "Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее", - заметил он.
Носкевич также выразил уверенность, что в будущем при проведении салютов в Белоруссии безопасность граждан будет обеспечена. Он уточнил, что следователи по результатам расследования дела внесли представление минобороны республики, в котором отражены "причины и условия того трагического случая, внесены конкретные предложения, которые… будут способствовать в дальнейшем безопасному проведению салютов". "Насколько я знаю, уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы", - добавил руководитель ведомства.
Ранее в СК Белоруссии сообщали, что закупленная у фирмы в РФ пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. В ведомстве отмечали, что при заряжания салютных установок фейерверками двое россиян вместе с командиром роты Минской военной комендатуры "дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации". Из-за этого при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц был причинен на общую сумму свыше 330 тысяч долларов. Шестого марта Генпрокуратура республики сообщила, что изучила это дело и направила его в суд.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФБелоруссияПроисшествия
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