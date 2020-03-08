Спасатели помогли польским туристам спуститься с горы Арагац в Армении

ЕРЕВАН, 8 мар - РИА Новости. Армянские спасатели обнаружили застрявших на горе Арагац польских туристов и помогли им спуститься, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.
Ранее в ведомстве заявили, что 8 марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что двое польских альпинистов находятся на горе Арагац. Один из них повредил ногу и не может самостоятельно спуститься. На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления.
"Спасатели обнаружили альпинистов недалеко от второй метеостанции и сопроводили их до машины скорой помощи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
В сентябре 2019 года во время восхождения на ту же гору в результате нападения медведя погиб 33-летний гражданин Польши.
Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4000 метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.