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Спасатели помогли польским туристам спуститься с горы Арагац в Армении
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РИА Новости

Спасатели помогли польским туристам спуститься с горы Арагац в Армении

20:44 08.03.2020
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© Flickr / Alexander MkhitaryanГора Арагац в Армении
Гора Арагац в Армении
© Flickr / Alexander Mkhitaryan
ЕРЕВАН, 8 мар - РИА Новости. Армянские спасатели обнаружили застрявших на горе Арагац польских туристов и помогли им спуститься, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.
Ранее в ведомстве заявили, что 8 марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что двое польских альпинистов находятся на горе Арагац. Один из них повредил ногу и не может самостоятельно спуститься. На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления.
"Спасатели обнаружили альпинистов недалеко от второй метеостанции и сопроводили их до машины скорой помощи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
В сентябре 2019 года во время восхождения на ту же гору в результате нападения медведя погиб 33-летний гражданин Польши.
Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4000 метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.
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