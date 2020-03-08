Спасатели помогли польским туристам спуститься с горы Арагац в Армении

Ранее в ведомстве заявили, что 8 марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что двое польских альпинистов находятся на горе Арагац. Один из них повредил ногу и не может самостоятельно спуститься. На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления.