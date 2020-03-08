Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Власти Швейцарии оставили открытой только для работников и товаров границу с северными регионами Италии , в которых ранее был введен карантин из-за коронавируса , говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Как отмечается, речь идет о соседних с италоязычным кантоном Тичино областях. Власти Швейцарии приняли решение, что не будут препятствовать проезду на свою территорию жителей Италии, которые работают в Конфедерации. А также не будут запрещать швейцарцам работать в закрытых регионах Италии. Граница также остается открытой для перевозки товаров.

При этом на обычных швейцарцев распространяется требование не приезжать в итальянские регионы, которые были закрыты на карантин. Для отслеживания соблюдения предписаний итальянских властей по обеим сторонам границы будет установлен контроль и созданы специальные зоны безопасности.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса. Декрет затрагивает провинции, входящие в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – значительную территорию на севере страны и частично ее центр.

В субботу вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи человек, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за минувшие сутки выросло на 36.

По данным на 8 марта, в Швейцарии зарегистрировано 332 случая нового коронавируса. Из них лабораторно подтвержден 281 случай и еще 51 проба проверяется повторно. Два человека скончались. Все заболевшие изолированы. Подозрение на COVID-19 не подтвердились у более чем 4000 человек.