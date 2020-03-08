Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 133

РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,5 тысячи и достигло 7,3 тысячи, жертв стало больше на 133, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"Выздоровевших 33, общее число стало 622. Мы зарегистрировали 133 летальных исхода, их стало 366", - заявил Боррелли. Почти половина скончавшихся были в возрастном диапазоне от 80 до 90 лет.
Большая часть летальных исходов приходится на Ломбардию, где зафиксировано 113 смертей.
По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 7375.
Эти показатели демонстрируют самый высокий темп роста числа смертельных исходов с момента начала распространения коронавируса в Италии около двух недель назад. В субботу Боррелли говорил о росте на 36, в пятницу – на 49 жертв.
На воскресном брифинге Боррелли, который также является чрезвычайным комиссаром по преодолению последствий вспышки заражений, заявил, что власти Италии заказали и ожидают поставки 22 миллионов медицинских масок.
Президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро, в свою очередь, заявил, что в Италии нет "иммунных" к коронавирусу мест: "Есть регионы, где он ходит меньше".
"Пока я не готов делать прогнозы", - ответил он на вопрос, когда в Италии будет достигнут пик заражений.
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан. Власти южных регионов ввели 14-дневный карантин для всех, кто приехал из обозначенной правительством зоны. Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса