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Столетний житель Китая излечился от коронавируса
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РИА Новости

Столетний житель Китая излечился от коронавируса

20:28 08.03.2020
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус. Пациент также страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.
Спустя 13 дней лечения, которое включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы, пациент был признан здоровым и выписан из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
4383103
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайВ мире
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