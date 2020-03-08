Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции

"Вслед за сегодняшним указом председателя совета министров Италии, который включает в себя новые меры по сдерживанию вспышки коронавируса (COVID-19), Alitalia сообщает, что выполнила план по реорганизации полетов в и из аэропортов Милана ("Линате" и "Мальпенса") и Венеции", - сообщается в релизе.

Авиакомпания подчеркнула, что с понедельника 9 марта будет совершать только внутренние рейсы в и из миланского аэропорта "Линате". Кроме того, с понедельника Alitalia приостанавливает все внутренние и международные рейсы в и из "Мальпенсы".