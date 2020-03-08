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Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
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РИА Новости

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

20:11 08.03.2020
56065
© "Россия 1"Стоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1
© "Россия 1"
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе. Записку показали в эфире телеканала "Россия 1" во время программы "Москва. Кремль. Путин".
На оборотной стороне одного из снимков Шилова написала свое имя и родной город, а также попросила главу государства жениться на ней.
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"Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем", — говорится в послании.
Женщина сделала Путину предложение во время его рабочей поездки в Иваново. Когда президент общался с местными жителями, она обратилась к нему из толпы. Российский лидер поблагодарил Шилову и сказал ей несколько слов. Позднее Путин заявил, что теперь она станет известна на всю страну.
Как рассказала Шилова РИА Новости, она работает актрисой в детском театре. Жительница Иваново назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восторгается. Женщина считает, что сможет стать достойной первой леди.
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Владимир ПутинИвановоОбщество
Популярные комментарии
Или баба с бешеными тараканами в мансарде, от которой нормальные мужики врассыпную, либо незамысловатая пиар-придумка от имиджмейкеров. В любом случае, нехорошо пахнущее "новостное" дно.
8 марта, 20:45
Рыжий Колобок
27810016
Хайп продолжается. Я бы на месте СМИ опубликовал бы то фото целиком, с номером телефона. Вот тогда бы она быстро замуж выскочила бы!
8 марта, 20:46
Руслан Тлеуж
2050009
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