Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

На оборотной стороне одного из снимков Шилова написала свое имя и родной город, а также попросила главу государства жениться на ней.

Женщина сделала Путину предложение во время его рабочей поездки в Иваново. Когда президент общался с местными жителями, она обратилась к нему из толпы. Российский лидер поблагодарил Шилову и сказал ей несколько слов. Позднее Путин заявил, что теперь она станет известна на всю страну.