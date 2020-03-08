Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе. Записку показали в эфире телеканала "Россия 1" во время программы "Москва. Кремль. Путин".
На оборотной стороне одного из снимков Шилова написала свое имя и родной город, а также попросила главу государства жениться на ней.
"Возьмите меня замуж! Пожалуйста. У меня высшее образование, мне 28 лет, без детей и материальных проблем", — говорится в послании.
Женщина сделала Путину предложение во время его рабочей поездки в Иваново. Когда президент общался с местными жителями, она обратилась к нему из толпы. Российский лидер поблагодарил Шилову и сказал ей несколько слов. Позднее Путин заявил, что теперь она станет известна на всю страну.
Как рассказала Шилова РИА Новости, она работает актрисой в детском театре. Жительница Иваново назвала Путина "волевым, целеустремленным и сильным" и заявила, что давно им восторгается. Женщина считает, что сможет стать достойной первой леди.