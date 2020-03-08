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Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
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РИА Новости

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

20:09 08.03.2020 (обновлено: 22:16 08.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
"Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.
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Соблюдение режима карантина отслеживается с помощью видеонаблюдения. Нарушителей размещают уже в обсерваторе.
Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, напомнили в депздраве.
Первая часть статьи предусматривает наказание за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Нарушителю грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Кроме того, человека могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет. Статья также предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ограничения свободы на срок до года.
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Если то же нарушение привело к смерти человека, задействуется вторая часть статьи 236 УК. За это деяние предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо исправительных работ на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет. Кроме того, нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Всего в России зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них два — у граждан Китая, 14 — у россиян, вернувшихся из Италии, еще один — у итальянца. При этом обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.
Ранее в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения коронавируса. Вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания, обязаны сообщить о своем приезде на горячую линию. После возвращения из эпидемиологически неблагоприятных государств москвичи должны соблюдать двухнедельный карантин.
По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, вылечились более 57 тысяч.
По информации ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек.
Общее число заболевших в мире превысило сто тысяч человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыРоссияДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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