Власти Швейцарии подтвердили вторую смерть от нового коронавируса

ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй человек скончался от нового Второй человек скончался от нового коронавируса Швейцарии , сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Новой жертвой заболевания стал 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский.

Ранее 5 марта в кантоне Во скончалась женщина 74 лет.

По официальным данным на 8 марта, общее количество заражений в Швейцарии составило 332 случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай и еще 51 проба проверяется повторно. Все заболевшие изолированы.