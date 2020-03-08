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Власти Швейцарии подтвердили вторую смерть от нового коронавируса
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РИА Новости

Власти Швейцарии подтвердили вторую смерть от нового коронавируса

20:03 08.03.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Второй человек скончался от нового коронавируса в Швейцарии, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Новой жертвой заболевания стал 76-летний мужчина из полукантона Базель-сельский.
Ранее 5 марта в кантоне Во скончалась женщина 74 лет.
По официальным данным на 8 марта, общее количество заражений в Швейцарии составило 332 случая. Из них лабораторно подтвержден 281 случай и еще 51 проба проверяется повторно. Все заболевшие изолированы.
Подозрение на COVID-19 не подтвердились у более чем 4 тысяч человек.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоШвейцарияВ мире
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