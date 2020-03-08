МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Ираке выросло до шести после того, как в воскресенье министерство здравоохранения страны подтвердило два новых смертельных случая.
"Министерство здравоохранения и окружающей среды подтверждает две новых смерти от коронавируса, один в провинции Майсан, второй в провинции Бабель", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 54.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса