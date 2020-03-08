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Более 200 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Швеции
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РИА Новости

Более 200 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Швеции

19:52 08.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 8 мар - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусом в Швеции в воскресенье достигло 203, сообщают местные власти.
В воскресенье о новых случаях заболевания сообщили на своих сайта регионы Уппсала, Сконе и Стокгольм. В Стокгольме на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество случаев заболевания коронавирусом - 115. Кроме этого, о заболевших коронавирусом сообщили регионы Йончёпинг, Вестра-Йеталанд, Вэрмланд, Эребру и Евлеборг.
Большинство заболевших заразились за пределами Швеции, во время поездок в Италию или в Иран. Власти Швеции не вводят обязательный карантин для возвращающихся из поездок, дома предписано оставаться лишь тем, у кого проявились симптомы заболевания.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
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