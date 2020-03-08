Более 200 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Швеции

В воскресенье о новых случаях заболевания сообщили на своих сайта регионы Уппсала, Сконе и Стокгольм. В Стокгольме на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество случаев заболевания коронавирусом - 115. Кроме этого, о заболевших коронавирусом сообщили регионы Йончёпинг, Вестра-Йеталанд, Вэрмланд, Эребру и Евлеборг.

Большинство заболевших заразились за пределами Швеции, во время поездок в Италию или в Иран. Власти Швеции не вводят обязательный карантин для возвращающихся из поездок, дома предписано оставаться лишь тем, у кого проявились симптомы заболевания.