Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 900

БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 902, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Ранее в воскресенье институт сообщал о 847 подтвержденных случаях.
Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (398). Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (172), более десятка - в Берлине (40), Нижней Саксонии (21), Гессене, Рейнланд-Пфальце (по 19) и Гамбурге (13). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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