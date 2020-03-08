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Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 900
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РИА Новости

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 900

19:49 08.03.2020 (обновлено: 19:55 08.03.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 902, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Ранее в воскресенье институт сообщал о 847 подтвержденных случаях.
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Вчера, 17:34
В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса
Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (398). Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (172), более десятка - в Берлине (40), Нижней Саксонии (21), Гессене, Рейнланд-Пфальце (по 19) и Гамбурге (13). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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