Гражданин Германии стал первой жертвой коронавируса в Египте

КАИР, 8 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Египта сообщил в воскресенье о первом скончавшемся в стране от коронавируса, им стал 60-летний гражданин ФРГ

"Первый погибший от коронавируса в стране - 60-летний гражданин ФРГ, у которого проявились симптомы при прибытии из Луксора в Хургаду", - заявил официальный представитель минздрава Халед Мугахед.

По его словам, мужчина обратился 6 марта за медицинской помощью в больницу Хургады, а 7 марта результаты тестов на коронавирус оказались положительными. "Его поместили в интенсивную терапию, он отказался от специализированной больницы для карантина. 8 марта его состояние ухудшилось и он скончался", - заявил Мугахед, который цитируется в совместном заявлении минздрава и ВОЗ.

Заболевший провел в Египте семь дней, как сообщили власти ФРГ египетским.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила в субботу о подтвержденном диагнозе "коронавирус" у 45 человек на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор. По ее словам, среди зараженных 19 иностранцев.

Позже министр уточнила, что из 45 случаев 11 оказались "негативными" при повторном осмотре.