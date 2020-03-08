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В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки
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РИА Новости

В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

19:27 08.03.2020 (обновлено: 04:57 09.03.2020)
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© AFP 2020 / dpa /Hendrik SchmidtСиамская кошка на выставке кошек и собак в Лейпциге
Сиамская кошка на выставке кошек и собак в Лейпциге
© AFP 2020 / dpa /Hendrik Schmidt
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" спасли сиамскую кошку, которая оказалась в реке Москва и не могла самостоятельно выбраться на берег. Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутек", - говорится в сообщении пресс-службы.
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МоскваПроисшествия
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