В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" спасли сиамскую кошку, которая оказалась в реке Москва и не могла самостоятельно выбраться на берег. Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутек", - говорится в сообщении пресс-службы.
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