В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

"Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" спасли сиамскую кошку, которая оказалась в реке Москва и не могла самостоятельно выбраться на берег. Как только спасатели с помощью специального сачка подняли кошку, она пустилась наутек", - говорится в сообщении пресс-службы.