На трассе Дамаск — Алеппо восстановили движение гражданских машин

ХАМА-АЛЕППО (Сирия), 8 мар - РИА Новости. Движение гражданских машин по важной сирийской трассе М5 Движение гражданских машин по важной сирийской трассе М5 Дамаск Алеппо , ранее нарушенное из-за боевых действий, сейчас полностью восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.

По трассе можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо, тогда как еще накануне проезд был закрыт. Сейчас на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная.

Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб , за который еще недавно шли бои между армией и боевиками. Сейчас город находится под контролем армии, в нем стали открываться первые кафе и магазины.

В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб . По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

С полуночи пятницы боестолкновения прекратились. Перед этим сирийская армия сумела отбить все атаки на город Саракеб, расположенный на пересечении трасс Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия. Террористы более недели непрерывно атаковали стратегически важный населенный пункт и его окрестности. Бои продолжались вплоть до начала режима прекращения огня.