В Липецкой области ввели допмеры безопасности из-за коронавируса

ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. В Липецкой области ввели дополнительные меры безопасности из-за случаев коронавируса у местных жителей, вернувшихся из Италии, сообщила в воскресенье администрация региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 7 марта были зарегистрированы три случая новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. По данным властей региона, заболевшие были помещены в областную клиническую инфекционную больницу, их состояние "ближе к удовлетворительному". Заболели супружеская пара 1972 и 1981 годов рождения и женщина 1981 года рождения. Все они вернулись из Италии в "первых числах марта" на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение. Также врачи взяли под наблюдение пять человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
"Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в Липецкой области... Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, в случае невыполнения рекомендаций к организациям "будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия".
"Бюджетным организациям рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением на ОРВИ временно освобождать от работы", - сообщают областные власти.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса