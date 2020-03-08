В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила . Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Собеседница издания прокомментировала появившуюся накануне информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Как рассказала местным СМИ заместитель управляющего в омском отделении ПФР Наталья Смигасевич, эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. При этом она добавила, что средняя пенсия по области составляет 13 813 рублей.

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.

Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.

Густова пояснила, что при формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ. Кроме того, увеличить размер пенсии может и набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого пенсионного фонда " КИТ Финанс " Антон Шпилев считает, что пенсию в 50 тысяч рублей можно заработать, "докупая страховые баллы".

Он пояснил, что размер выплаты определяется стажем работы и страховыми взносами.