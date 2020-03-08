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2020-03-09T05:06+0300
https://ria.ru/20200308/1568323300.html
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
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РИА Новости

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

19:04 08.03.2020 (обновлено: 05:06 09.03.2020)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Собеседница издания прокомментировала появившуюся накануне информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Как рассказала местным СМИ заместитель управляющего в омском отделении ПФР Наталья Смигасевич, эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. При этом она добавила, что средняя пенсия по области составляет 13 813 рублей.
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"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Она пояснила, что каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий множество факторов.
Густова пояснила, что при формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ. Кроме того, увеличить размер пенсии может и набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах.
В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого пенсионного фонда "КИТ Финанс" Антон Шпилев считает, что пенсию в 50 тысяч рублей можно заработать, "докупая страховые баллы".
Он пояснил, что размер выплаты определяется стажем работы и страховыми взносами.
"Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования", — предположил Шпилев.
Посетитель читает информацию в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области
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Пенсионный фонд РФМоскваОмская областьМосковская область (Подмосковье)КИТ ФинансОбщество
Популярные комментарии
Какая невкусная лапша...очередная....
8 марта, 19:09
Tatiana Solo
43326315025
Можно конкретно объяснить и всё разложить "по полочкам" на доступном языке?На примере данной женщины,какую должность занимала,оклад,стаж,сколько отчисляла и т.д.
8 марта, 19:12
АААлекс. А.
4422989211
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