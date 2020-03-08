Госпитализированного Кочаряна перевели в другой ереванский медцентр

Ранее Согомонян заявил агентству, что Кочарян был госпитализирован в столичный медцентр "Наири" из-за перепада давления.

"Кочарян переведен из медицинского центра "Наири" в медцентр "Эребуни". Как долго он там пробудет, пока неизвестно. Надеюсь выяснить утром", - сказал Согомонян.