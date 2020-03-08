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Госпитализированного Кочаряна перевели в другой ереванский медцентр
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РИА Новости

Госпитализированного Кочаряна перевели в другой ереванский медцентр

19:00 08.03.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который в ночь на воскресенье был госпитализирован из СИЗО, переведен в другой ереванский медцентр, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.
Ранее Согомонян заявил агентству, что Кочарян был госпитализирован в столичный медцентр "Наири" из-за перепада давления.
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"Кочарян переведен из медицинского центра "Наири" в медцентр "Эребуни". Как долго он там пробудет, пока неизвестно. Надеюсь выяснить утром", - сказал Согомонян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".

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