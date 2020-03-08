Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке превысило сто человек

"Мы провели больше тестов и за ночь выявлены еще случаи - общее число достигло 105", - сказал Куомо на пресс-конференции. Из них в Уэстчестере - 82, в округе Нассау - 5.

Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Он отмечал, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день, но в перспективе власти хотят довести этот показатель до 1000 в день.