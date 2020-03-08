Польские туристы застряли на высочайшей горе Армении

ЕРЕВАН, 8 мар - РИА Новости. Группы армянских спасателей направлены на гору Арагац для оказания помощи застрявшим там двум польским туристам, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.
"Восьмого марта на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что двое польских альпинистов находятся на горе Арагац. Один из них повредил ногу и не может самостоятельно спуститься", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
В пресс-службе заявили, что согласно полученным от альпинистов GPS-координатам, они находятся у северной вершины. "На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления", - отмечается в сообщении.
В сентябре 2019 года во время восхождения на ту же гору в результате нападения медведя погиб 33-летний гражданин Польши.
Арагац - высочайшая точка Армении, состоит из четырех вершин: северная - 4090 метров, западная - около 4000 метров, восточная - 3916 метров, южная - 3879 метров.