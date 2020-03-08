Польские туристы застряли на высочайшей горе Армении

ЕРЕВАН, 8 мар - РИА Новости. Группы армянских спасателей направлены на гору Арагац для оказания помощи застрявшим там двум польским туристам, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС республики.

В пресс-службе заявили, что согласно полученным от альпинистов GPS-координатам, они находятся у северной вершины. "На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления", - отмечается в сообщении.