Путин поприветствовал участников актерской премии "Фигаро"

"За прошедшие годы этот востребованный проект... объединил вокруг своих благородных целей немало одарённых, увлечённых людей – тех, кто подвижнически служит актёрской профессии, своим талантом и мастерством приумножает замечательные традиции отечественного драматического искусства, кто делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разнообразнее", - говорится в телеграмме.