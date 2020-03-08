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Путин поприветствовал участников актерской премии "Фигаро"
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РИА Новости

Путин поприветствовал участников актерской премии "Фигаро"

18:30 08.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой юбилейной церемонии вручения российской национальной актёрской премии "Фигаро", отметив их талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы этот востребованный проект... объединил вокруг своих благородных целей немало одарённых, увлечённых людей – тех, кто подвижнически служит актёрской профессии, своим талантом и мастерством приумножает замечательные традиции отечественного драматического искусства, кто делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разнообразнее", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что нынешняя церемония пройдёт на достойном творческом, организационном уровне, а также оставит у всех участников добрые, незабываемые впечатления.
Премия "Фигаро" ежегодно вручается в трех основных номинациях, помимо которых введены номинации-спутники для тех деятелей культуры, которые способствуют развитию разных сфер искусства. Президентом премии бессменно является народный артист РСФСР Валентин Гафт.
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КультураРоссияПремия ФигароВладимир Путин
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