Путин поприветствовал участников актерской премии "Фигаро"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой юбилейной церемонии вручения российской национальной актёрской премии "Фигаро", отметив их талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы этот востребованный проект... объединил вокруг своих благородных целей немало одарённых, увлечённых людей – тех, кто подвижнически служит актёрской профессии, своим талантом и мастерством приумножает замечательные традиции отечественного драматического искусства, кто делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разнообразнее", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что нынешняя церемония пройдёт на достойном творческом, организационном уровне, а также оставит у всех участников добрые, незабываемые впечатления.
Премия "Фигаро" ежегодно вручается в трех основных номинациях, помимо которых введены номинации-спутники для тех деятелей культуры, которые способствуют развитию разных сфер искусства. Президентом премии бессменно является народный артист РСФСР Валентин Гафт.