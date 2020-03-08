В Белгороде прокомментировали случай COVID-19 у местной жительницы

ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. Врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в Врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в Италии , а затем навестившей родных в Белгороде женщины, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Евгений Савченко

"Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву , где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у неё легкая степень заболевания", - сообщил губернатор.

По его словам, в Белгороде выявлены все, с кем заболевшая женщина контактировала.

"Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет", - добавил Савченко.