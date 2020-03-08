Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

В пятницу стало известно, что около 1,3 тысячи человек находятся на карантине на международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии из-за выявленного у одного из участников коронавируса.

"Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны.