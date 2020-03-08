Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Военные Финляндии не будут участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020, основная фаза которых должна начаться в понедельник в Норвегии, из-за ситуации с коронавирусом, сообщают в воскресенье Силы обороны Финляндии.
В пятницу стало известно, что около 1,3 тысячи человек находятся на карантине на международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии из-за выявленного у одного из участников коронавируса.
"Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны.
Ожидалось, что в учениях примут участие 400 финских военных, включая призывников, контрактников, обслуживающий персонал.
Зимние учения НАТО Cold Response 2020 стартуют в Норвегии в понедельник с участием 16 тысяч военных из 10 стран.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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